Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion Gond-Pontouvre
Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion Gond-Pontouvre vendredi 24 avril 2026.
Gond-Pontouvre
Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion
ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:45:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus ! Erick Bert vous emmène plus loin. Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama..
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ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Get ready for a unique experience in this second opus! Erick Bert takes you further. This show promises a musical journey rich in emotion, laughter and surprises, from Barry White to Johnny Halliday, from Pavarotti to Serge Lama…
L’événement Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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