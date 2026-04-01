Gond-Pontouvre

Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:45:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus ! Erick Bert vous emmène plus loin. Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama..

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ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Get ready for a unique experience in this second opus! Erick Bert takes you further. This show promises a musical journey rich in emotion, laughter and surprises, from Barry White to Johnny Halliday, from Pavarotti to Serge Lama…

L’événement Spectacle Erick Baert, the voice’s performer illusion Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême