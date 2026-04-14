Spectacle « Et pluie c’est tout », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

Spectacle « Et pluie c’est tout » Lundi 25 mai, 17h00 Centre Socio-Éducatif Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T17:00:00+02:00 – 2026-05-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T17:00:00+02:00 – 2026-05-25T18:00:00+02:00

Le mercredi 27 mai à 17 h au CSE, ciné concert « Et pluie c’est tout », à partir de 3 ans (6 courts métrages).

A travers de belles métaphores, de fantastiques récits et une grande richesse picturale, ces six films courts racontent une goutte d’eau en plein désert, un arbre au rythme des saisons, une enfant aux plantes géantes, un tournesol très différent, des moutons au service de la pluie, une surprenante symbiose entre un pic et des fourmis. Empreintes de couleurs du monde vivant, les musiques de Matthieu et Pierre-Yves font voyager les spectateurs dans des folklores imaginaires.

Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants de – 18 ans. Billetterie : Wattrelos Découvertes et Centre Socio-Éducatif. Billetweb : https://www.billetweb.fr/et-pluie-cest-tout

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/et-pluie-cest-tout »}]

dans le cadre de Place Ô mômes