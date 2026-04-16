Spectacle « Voyages et danses », Conservatoire à Rayonnement Communal, Wattrelos

Spectacle « Voyages et danses » Mardi 26 mai, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Communal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Le mardi 26 mai à 19 h au Conservatoire, spectacle musical « Voyages et Danses » avec le quatuor ZAHIR au saxophone : Joakim CIESLA, Guillaume BERVEAU, Etienne BOUSSARD et Florent LOUMAN, à partir de 7 ans.

Musiciens complices et fantaisistes, grands virtuoses de toute les formes et tessitures de saxophones, ils forment un quatuor qui n’hésite pas à revisiter les grands répertoires classiques en les transcrivant pour leurs instruments envoûtants. Ils ont également à coeur de nous faire découvrir les oeuvres originales écrites spécialement pour leur formation, rare et impressionnante. Toutes ces musiques revêtent les couleurs rythmiques et enivrantes de ces compositeurs majoritairement américains, du sud ou du nord. Les incursions en France les complètent à merveille. Cet ensemble est innovant et pétillant, il séduit les publics de toutes les générations.

Tarifs (concert de poche) : 10 € / 6 € / gratuit pour les enfants de – 10 ans.

Billetterie : https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/p26-wattrelos-26052026

Conservatoire à Rayonnement Communal Rue Denis Pollet 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03 20 81 65 49 [{« link »: « https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/p26-wattrelos-26052026 »}] Le conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse Wattrelos, placé sous la direction de Benoît Delbecque, est un établissement agréé d’État.

dans le cadre de Place Ô mômes et des Concerts de Poche