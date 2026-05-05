Sortie Wattrelos Raid’Louffes, Wattrelos, Wattrelos
Sortie Wattrelos Raid’Louffes, Wattrelos, Wattrelos dimanche 17 mai 2026.
Sortie Wattrelos Raid’Louffes Dimanche 17 mai, 14h00 Wattrelos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Sortie de l’équipe Wattrelos Raid’Louffes pour le Challenge Mai à vélo 2026
Deuxième rendez-vous :-)
Rendez-vous le dimanche 17 mai à 14 heures : parking de la rue de Boulogne à côté du rond-point au Touquet Saint Gérard
Bouteille d’eau au départ et au retour on partagera un verre avec quelques vitamines
Gratuit
Rejoignez l’équipe « Wattrelos Raid’Louffes » sur l’application Géovélo avec le code JQTXXH
Contactez-nous sur Facebook et Instagram : Raid’Louffes
Wattrelos Rue de Boulogne Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
Sortie Wattrelos Raid’Louffes
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