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Spectacle « Flocon », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

Spectacle « Flocon », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

Spectacle « Flocon », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos samedi 23 mai 2026.

Lieu : Centre Socio-Éducatif

Adresse : 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Spectacle « Flocon » Samedi 23 mai, 11h00 Centre Socio-Éducatif Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Le samedi 23 mai à 11 h au CSE, spectacle Jeune Public « Flocon », pour les enfants de 0 à 5 ans.
L’histoire d’un flocon qui allait devenir une flaque d’eau… Bienvenue sur le Cumulonimbus ! Flac et Flotte en sont les gardiennes et vous accueillent dans la joie et la douceur. Vous verrez, ici Flac et Flotte prennent soin de tout le monde : des gouttes pleuvent, des flocons neigent et du vent qui les emporte. Alors quand Flocon arrive frigorifié et tétanisé, ils n’hésitent pas à dégoupiller leurs bonnes idées pour le rassurer, pour que lui aussi trouve une place tranquille dans ce vaste monde.
Une histoire qui invite à souffler doucement sur nos peurs glaçantes pour les dépasser. Les doudous sont les bienvenus !
Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants de – 18 ans. Billetterie : Wattrelos Découvertes et Centre Socio-Éducatif. Billetweb : https://www.billetweb.fr/flocon

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/flocon »}]
dans le cadre de « Place Ô mômes »

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