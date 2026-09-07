Spectacle exceptionnel de danse aérienne sur les murs de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Spectacle exceptionnel de danse aérienne sur les murs de l’église Saint-Laurent Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Laurent Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Spectacle exceptionnel de danse aérienne sur les murs de l’église « De rêves et de pierres », sur le chemin de saint Laurent par la compagnie In Fine.

Église Saint-Laurent Place de l’Eglise, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 0325398105 http://www.cathotroyes.fr

Spectacle exceptionnel de danse aérienne sur les murs de l’église [De rêves et de pierres], sur le chemin de Saint-Laurent par la compagnie In Fine

©Compagnie In Fine – Ville de Nogent-sur-Seine