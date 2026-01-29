Spectacle Faites l’apéro pas la guerre La Comédie de Metz Metz

Spectacle Faites l’apéro pas la guerre

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Vendredi Dimanche 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-18 22:15:00

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Faut-il rester sobre en toutes circonstances ? Matthieu Jolibert a pris une grande résolution. Cette année il va se calmer sur l’apéro car en voyant le nombre de bouteilles vides dans son bac à verre il se rend compte qu’il se laisse un peu trop aller…

Alors en ce début d’année Matthieu décide de faire le Dry January. Un mois entier sans alcool pour ressourcer son corps. Sa décision est prise et elle est irrévocable. Ce qui n’est pas sans faire sourire Salomé, sa femme, qui elle n’a aucune intention de se priver de quoi que ce soit. D’autant plus que ce soir ils sont invités chez Francky, le meilleur ami de Salomé qui veut leur présenter sa nouvelle conquête, Natacha. L’ambiance s’annonce festive et… arrosée. Et comme l’alcool fait souvent ressortir les vérités la soirée risque d’être mouvementée…Adultes

Should you stay sober in all circumstances? Matthieu Jolibert has made a big resolution. This year he’s going to take it easy on the aperitif, because when he sees the number of empty bottles in his glass bin, he realizes that he’s letting himself go a bit too much…

So at the start of the new year, Matthieu decides to do the Dry January. A whole month without alcohol to rejuvenate his body. His decision is irrevocable. His wife Salomé, however, has no intention of depriving herself of anything. All the more so as tonight they are invited to Francky’s, Salomé’s best friend, who wants to introduce them to his new conquest, Natacha. The atmosphere promises to be festive and… boozy. And as alcohol often brings out the truth, the evening is likely to be eventful…

