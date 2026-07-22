Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Une création inspirée du conte original La Belle et la Bête pour le plus grand bonheur des petits… et des grands !

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

A creation inspired by the original fairy tale *Beauty and the Beast*, sure to delight children—and adults alike!

L’événement Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon