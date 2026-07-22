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AGENDA · Saujon

Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau La Salicorne Saujon

mardi 20 octobre 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'illate
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3

Saujon

Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Une création inspirée du conte original La Belle et la Bête pour le plus grand bonheur des petits… et des grands !
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07  contact@saujon.fr

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English :

A creation inspired by the original fairy tale *Beauty and the Beast*, sure to delight children—and adults alike!

L’événement Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon

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