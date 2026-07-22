Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau La Salicorne Saujon
mardi 20 octobre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Une création inspirée du conte original La Belle et la Bête pour le plus grand bonheur des petits… et des grands !
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
A creation inspired by the original fairy tale *Beauty and the Beast*, sure to delight children—and adults alike!
L’événement Spectacle familial Belle et Rebelle Cie Chapaulau Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon
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