Spectacle familial « Cochons frères construction », Salle Francis Poulenc, Amboise
dimanche 18 octobre 2026 · Salle Francis Poulenc · Amboise
Informations pratiques
Spectacle familial « Cochons frères construction » Dimanche 18 octobre, 16h30 Salle Francis Poulenc Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:15:00+02:00
Fin : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:15:00+02:00
Par la Cie Billenbois
Adapté des Trois petits cochons : les différentes sortes d’habitations sous toutes les latitudes. Un spectacle escapade, à la découverte des habitations, de leurs formes, leurs couleurs, leurs différences. Un spectacle tout en douceur, où les trois petits cochons nous entraînent par leur imagination dans l’invention d’habitations.
Durée : 40 min
Salle Francis Poulenc 1 avenue des martyrs de la résistance amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
Par la Cie Billenbois
Cochons frères construction © Cie Billenbois
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