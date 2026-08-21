Spectacle familial « Cochons frères construction », Salle Francis Poulenc, Amboise

Informations pratiques

Spectacle familial « Cochons frères construction » Dimanche 18 octobre, 16h30 Salle Francis Poulenc Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:15:00+02:00

Par la Cie Billenbois

Adapté des Trois petits cochons : les différentes sortes d’habitations sous toutes les latitudes. Un spectacle escapade, à la découverte des habitations, de leurs formes, leurs couleurs, leurs différences. Un spectacle tout en douceur, où les trois petits cochons nous entraînent par leur imagination dans l’invention d’habitations.

Durée : 40 min

Salle Francis Poulenc 1 avenue des martyrs de la résistance amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]

Par la Cie Billenbois

Cochons frères construction © Cie Billenbois