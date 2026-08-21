Spectacle familial : Contes africains par Irénée Karzafo Domboué, Médiathèque Federico Garcia Lorca, Montpellier

Informations pratiques

Spectacle familial : Contes africains par Irénée Karzafo Domboué Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque Federico Garcia Lorca Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Laissez-vous emporter par la Princesse Bélilé, Donfi le sage, Véro le lièvre et d’autres histoires merveilleuses venues d’Afrique.

Un spectacle de contes par Irénée Karzafo Domboué, conteur burkinabé, qui ravira autant les petits que les grands !

Irénée Karfazo DOMBOUE est burkinabé. Il réside en France depuis plus de 30 ans.

Enseignant, mais aussi conteur, il offre depuis plusieurs années au public français des bouts de culture africaine, des contes de son terroir burkinabé.

Sur inscription au 04 99 13 39 49

ou par mail à : médiathèque.garcialorca@montpellier.fr

Public familial dès 4 ans

Médiathèque Federico Garcia Lorca 162 Avenue de Palavas, 34070 Montpellier, France Montpellier 34070 Prés d’Arènes Hérault Occitanie +33499133949 https://mediatheques.montpellier3m.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0499133949 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.garcialorca@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:que.garcialorca@montpellier.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Irénée Karzafo Domboué