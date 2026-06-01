Spectacle familial de marionnettes, Les Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis

Spectacle familial de marionnettes Dimanche 7 juin, 15h00 Les Jardins des Renaudies Mayenne

Parmi les autres animations du jours aux Jardins des Renaudies, visites guidées, marché artisanal et du terroir, balades à poney, concert de David Luka … petite restauration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Un brin humoristiques, quelque peu fantaisistes, parfois modernisées, découvrez les fables de La Fontaine comme vous ne les avez jamais vues ! Succession de petites histoires, ce spectacle de marionnettes à gaine est à savourer dès le plus jeune âge.

Les Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 02 08 https://www.jardinsdesrenaudies.fr/ Le Parc à l’anglaise de Haute Mayenne, est connu pour ses collections de vivaces, façon mixed-border, arbustes et arbres, qui s’étendent plus de 3 hectares de jardins ; avec une large variété qui assure couleurs et effets sans cesse renouvelés au fil des saisons.

La quiétude et l’insolite sont au rendez-vous. Ici on marche sur les pelouses. On se perd dans les dédales des massifs. Les enfants apprécient aussi la balade. Le labyrinthe de maïs est ouvert de fin juillet à mi-octobre.

Les Jardins des Renaudies offre également le témoignage de la ferme mayennaise du siècle dernier. Les anciens bâtiments en pierre de pays présentent l’ancienne maison d’habitation, son vieux four, et une riche collection de vieux outils d’autrefois …

Un brin humoristiques, quelque peu fantaisistes, parfois modernisées, découvrez les fables de La Fontaine comme vous ne les avez jamais vues ! Succession de petites histoires, ce spectacle de à gaine…

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