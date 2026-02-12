Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies

Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les rendez-vous aux jardins sont un rendez-vous habituel aux Jardins des Renaudies

A l’occasion des Journées nationales, Les Jardins des Renaudies en ce premier dimanche de Juin vous proposent

Visites accompagnées à 11h, 14h et 16h

Thème retenu pour cette année Les cinq sens au jardin La vue

Du plus petit aux plus larges perspectives, nous vous inviterons à avoir l’oeil pour découvrir autrement les jardins dans les moindres détails.

Rallye et Concours photos seront récompensés.

Marché de producteurs.

Possibilité de pique-niquer dans les jardins. .

Les Mézerais Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Rendezvous in the gardens are a regular feature at the Jardins des Renaudies

