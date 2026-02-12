Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis
Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis dimanche 7 juin 2026.
Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies
Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les rendez-vous aux jardins sont un rendez-vous habituel aux Jardins des Renaudies
A l’occasion des Journées nationales, Les Jardins des Renaudies en ce premier dimanche de Juin vous proposent
Visites accompagnées à 11h, 14h et 16h
Thème retenu pour cette année Les cinq sens au jardin La vue
Du plus petit aux plus larges perspectives, nous vous inviterons à avoir l’oeil pour découvrir autrement les jardins dans les moindres détails.
Rallye et Concours photos seront récompensés.
Marché de producteurs.
Possibilité de pique-niquer dans les jardins. .
Les Mézerais Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rendezvous in the gardens are a regular feature at the Jardins des Renaudies
L’événement Les Rendez-vous aux Jardins Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-02-12 par Bocage Mayennais Tourisme