Spectacle : Fauve(s), Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Spectacle : Fauve(s) Samedi 19 septembre, 17h00 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fauve(s)

Insieme Choeur de femmes

Les chanteuses d’Insieme vous offrent ce spectacle pensé comme une grande fresque musicale et chorégraphique créant différents tableaux aux couleurs chatoyantes. Elles y explorent de nouvelles palettes vocales à travers des pièces a cappella : ode à la vie et aux voix des femmes qui ont traversé les temps.

En partenariat avec H/F Normandie

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Fauve(s)