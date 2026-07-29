Spectacle Fille-Tempête Salle des fêtes de La Pallice La Rochelle
samedi 5 décembre 2026 · Salle des fêtes de La Pallice · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Fille-Tempête
Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Conte musical illustré Compagnie Furiosa
Tout public dès 6 ans
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Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
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English :
Illustrated Musical Story by the Furiosa Company
For all ages, ages 6 and up
L’événement Spectacle Fille-Tempête La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle
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