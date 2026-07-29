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AGENDA · La Rochelle

Spectacle Fille-Tempête Salle des fêtes de La Pallice La Rochelle

samedi 5 décembre 2026 · Salle des fêtes de La Pallice · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de La Pallice
Adresse
42 boulevard Emile Delmas
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5

La Rochelle

Spectacle Fille-Tempête

Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Conte musical illustré Compagnie Furiosa
Tout public dès 6 ans
  .

Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70  contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

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English :

Illustrated Musical Story by the Furiosa Company
For all ages, ages 6 and up

L’événement Spectacle Fille-Tempête La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle

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