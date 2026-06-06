SPECTACLE FM 1C2 Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS
SPECTACLE FM 1C2 Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS jeudi 25 juin 2026.
Venez découvrir le fruit d’un travail artistique mené avec passion par les élèves de formation musicale 1C2, dans une mise en scène originale de chansons chorégraphiées. Ce spectacle est une invitation à voyager entre musique et mouvement, où les voix s’accordent aux gestes pour raconter, émouvoir et surprendre. Les élèves vous proposent deux représentations riches en énergie, créativité et sensibilité.
Coordination : Sophie Descombes
Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous invite à assister au concert de fin d’année des classes de formation musicale.
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h15 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T21:15:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:15:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS
+33144538686
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