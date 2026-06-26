Crozon

Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Ce spectacle est présenté par un alchimiste des temps modernes qui vous feront voyager du minerai à la monnaie.

Lieu Maison des Minéraux

Horaire 15h

Tarif compris dans l’entrée au musée .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime