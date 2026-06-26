Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux Crozon
Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux Crozon jeudi 6 août 2026.
Crozon
Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Ce spectacle est présenté par un alchimiste des temps modernes qui vous feront voyager du minerai à la monnaie.
Lieu Maison des Minéraux
Horaire 15h
Tarif compris dans l’entrée au musée .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Spectacle Frappeurs de monnaie Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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