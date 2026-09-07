Spectacle Fred Abrachkoff, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes

samedi 19 septembre 2026 · Le silo de La Gare · Monts-sur-Guesnes

Informations pratiques

Spectacle Fred Abrachkoff Samedi 19 septembre, 19h30 Le silo de La Gare Vienne

Tarif : 10€ (gratuit moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Pour prolonger la soirée après la visite du silo, le bar associatif ouvrira ses portes à 19h et proposera une restauration sur place.

La soirée se poursuivra avec le spectacle « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous », placé sous le signe de l’humour libératoire.

En première partie, découvrez La Revielle et le vélo-vielle de Francis.

Le silo de La Gare 7 La Gare, 86420 Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ Ancien silo agricole des années 40, rénové, réhabilité en lieu culturel Parking facile gratuit.

Pour poursuivre après la visite du silo, le bar associatif ouvrira à 19h et propose également une restauration sur place avant le spectacle de Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous. Humour au …

©lesilo