Spectacle Gallo #1 L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 16 mai, 20h30 Pass 2 spectacles = 10 €, gratuit – 18 ans

dans le cadre de Minia fétt la Bertègn

**Grande soirée gallo** avec **Olivier LEPAGE** (conte), **Marie-Brigitte BERTRAND** (conte), et **Morgane LE CUFF** (spectacle).

Avec la présence de la maison d’édition **Rue des Scribes**

[http://www.rue-des-scribes.com/](http://www.rue-des-scribes.com/)

### Marie-Brigitte BERTRAND (conte)

Marie-Brigitte BERTRAND est attachée à la transmission de la langue gallo. Elle dispense des cours à Miniac-Morvan, anime des ateliers, ou encore participe au doublage de films d’animation et collabore avec l’Institut du Gallo.

Après avoir été autrice et actrice de théâtre en gallo pendant 15 ans, intervenante sur France Bleu Armorique pendant 4 ans, elle s’est tournée avec passion vers le conte, toujours en gallo, bien sûr.

Lauréate en conte gallo au Kan ar Bobl en 2025, c’est ensuite avec beaucoup d’émotion qu’elle a reçu en décembre le prix de la gallophone de l’année.

### Morgane LE CUFF (spectacle)

Acoutë don l’istouère là…

N’ayez crainte, ne vouz tabutë point ! Même si vous ne parlez pas gallo vous serez emporté dans l’imaginaire de Morgane LE CUFF : accompagnée de sa harpe et de ses percussions, elle nous raconte l’histoire du lou en caïje, de la belle vélosse, d’un peichou vra chançouz, et ses souvenances grandiloquentes de la ferme de Sainte-Colombe.

Entre contes traditionnels, musique envoûtante et menteries de son cru, Morgane amène sur un plateau un Pays Gallo à la fois authentique et fantasmé, aï don la coterie !

Récits, harpe, chant et percussions à partir de 7 ans, bilingue français / gallo.

[https://morganelecuff.net/](https://morganelecuff.net/)

Infos pratiques

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* Samedi 16 mai 2026 à 20h30

* Ouverture des portes à 20h00

* L’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’or, 35540 Miniac-Morvan

* pass 2 spectacles (16 et 23 mai 2026) = 10 € (soit 5 € le spectacle)

* Gratuit – 18 ans

Minia fétt la Bertègn

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La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts.

[https://www.miniac-morvan.fr/](https://www.miniac-morvan.fr/)

[https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf](https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T23:00:00.000+02:00

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https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ 02 99 58 51 77

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



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