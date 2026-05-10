Spectacle Gallo #2 L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 23 mai, 20h30 Pass 2 spectacles = 10 €, gratuit – 18 ans

dans le cadre de Minia fétt la Bertègn

**Grande soirée gallo** avec **Marie-Jo LE PEN** (conte), **Daniel ROBERT** (conte), **Les SORTOUS DE NETÉE** (concert).

### Marie-Jo LE PEN (conte)

Originaire de Plerguer, Marie-José a grandi au son du gallo, qu’elle a appris en écoutant ses parents et voisins parler entre eux. Elle conte aujourd’hui en amateur, au fil des veillées et des fêtes entre amis. Au programme, elle nous dira deux contes, La soupe à la roche et Josè le patou, ainsi qu’une menterie : Le métavers.

### Daniel ROBERT (conte)

C’est parce qu’il est persuadé que le Gallo, l’autre langue de la Bretagne, n’est pas une langue du passé, que Daniel ROBERT utilise exclusivement cette langue dans ses contes et ses histoires lors des soirées auxquelles il participe. Daniel est tombé dans le Gallo depuis sa plus tendre enfance. Amoureux des grands contes traditionnels, il aime aussi les histoires contemporaines. Il vous entraine avec lui dans son univers plein de fantaisie.

### Les SORTOUS DE NETÉE (concert)

Le chanteur de Haute-Bretagne BBer Huchait (2 albums avec le groupe Les Vilaïnes Bétes), depuis plus de 30 ans « braille » (ou fredonne) ses chansons délirantes en Gallo. Désormais entouré des « Sortous de Netée » : les guitaristes Jépette et Totof, Erik à la batterie et Pierrot au sax, flûtes et bombarde, il nous emmène (en Massey-Ferguson), à travers chants, avec ce groupe original qui cultive, avec plein d’humour, un folk-rock celtique, festif et rural.

Infos pratiques

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* Samedi 23 mai 2026 à 20h30

* Ouverture des portes à 20h00

* L’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’or, 35540 Miniac-Morvan

* pass 2 spectacles (16 et 23 mai 2026) = 10 € (soit 5 € le spectacle)

* Gratuit – 18 ans

Minia fétt la Bertègn

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La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts.

[https://www.miniac-morvan.fr/](https://www.miniac-morvan.fr/)

[https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf](https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00.000+02:00

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https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ 02 99 58 51 77

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



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