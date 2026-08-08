Spectacle G…comme Gourmandise Maintenon
samedi 17 octobre 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Spectacle G…comme Gourmandise
Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17
G pour Gourmandise est un spectacle pétillant où littérature, musique et plaisirs de la table se rencontreront avec humour et poésie.
Deux comédiennes et deux musiciennes-chanteuses feront dialoguer textes et chansons dans un spectacle original, inspiré d’auteurs et d’artistes tels que Baudelaire, Jacques Brel ou encore François Morel. Drôle, sensible et gourmand, ce spectacle tout public promettra un moment de convivialité à savourer sans modération. Par la compagnie La Caravane des Poètes. .
Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 centreculturel@maintenon.fr
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English :
%AB G %BB for Gourmandise is a lively show in which literature, music, and the pleasures of the table come together with humor and poetry.
L’événement Spectacle G…comme Gourmandise Maintenon a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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