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Spectacle : Gisèle Halimi, défendre !, Hôtel de Ville, Rouen

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen

Spectacle : Gisèle Halimi, défendre !, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Spectacle : Gisèle Halimi, défendre ! Vendredi 18 septembre, 20h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Défendre est un seul-en-scène théâtral porté par la comédienne Marie Ragu, qui dresse le portrait de Gisèle Halimi à travers des extraits de ses plaidoiries et de ses souvenirs.
-Compagnie l’Ouvrage-

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Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague

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