Spectacle : Gisèle Halimi, défendre !, Hôtel de Ville, Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen
Informations pratiques
Spectacle : Gisèle Halimi, défendre ! Vendredi 18 septembre, 20h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Défendre est un seul-en-scène théâtral porté par la comédienne Marie Ragu, qui dresse le portrait de Gisèle Halimi à travers des extraits de ses plaidoiries et de ses souvenirs.
-Compagnie l’Ouvrage-
Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « culture@rouen.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 08 13 90 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
©Sophie Lulague
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