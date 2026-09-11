Spectacle : Gisèle Halimi, défendre !, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Spectacle : Gisèle Halimi, défendre ! Vendredi 18 septembre, 20h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Défendre est un seul-en-scène théâtral porté par la comédienne Marie Ragu, qui dresse le portrait de Gisèle Halimi à travers des extraits de ses plaidoiries et de ses souvenirs.

-Compagnie l’Ouvrage-

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « culture@rouen.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 08 13 90 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague