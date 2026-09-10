Spectacle grand public – par Singuliers associés, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Spectacle grand public – par Singuliers associés Samedi 19 septembre, 10h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

La troupe Singuliers associés revisite le conte Porcelaine de Claire Caillebotte, au cœur des trésors du musée ! Découvrez l’histoire créative et poétique d’une jeune femme maladroite passionnée de porcelaine. Conçue pour les esprits curieux de 2 à 10 ans, cette performance est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

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Samedi 19 septembre à 10h30.

Effectif : 30 participants.

Spectacle gratuit, réservation conseillée sur cultival.fr.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la troupe Singuliers associés revisite le conte « Porcelaine » de Claire Caillebotte, au cœur des trésors du musée ! #JEP2026

© Pierre Jandaud