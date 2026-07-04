Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Stade Elisabeth Paris
lundi 27 juillet 2026 · Stade Elisabeth · Paris
Informations pratiques
La Cabane à Histoires, c’est un spectacle poétique et intergénérationnel composé de contes théâtralisés, à destination des enfants et des familles. Les contes de la Cabane vous embarqueront à la découverte de cultures riches, de traditions, mais aussi d’amour, d’étranges créatures, d’enfants héros et de paysages merveilleux…
Et si on allait écouter des histoires ? La Compagnie à l’Affût vous donne RDV pour des moments incontournables, emplis de rêves et de magie !
Le lundi 27 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Spectacle gratuit et accessible à tous.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T16:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00
Stade Elisabeth 7 avenue Paul Appel 75014 Paris
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