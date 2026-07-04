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Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Stade Elisabeth Paris

lundi 27 juillet 2026 · Stade Elisabeth · Paris

Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Stade Elisabeth Paris

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Stade Elisabeth
Adresse
7 avenue Paul Appel
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Spectacle gratuit et accessible à tous.</p>

La Cabane à Histoires, c’est un spectacle poétique et intergénérationnel composé de contes théâtralisés, à destination des enfants et des familles. Les contes de la Cabane vous embarqueront à la découverte de cultures riches, de traditions, mais aussi d’amour, d’étranges créatures, d’enfants héros et de paysages merveilleux…

Et si on allait écouter des histoires ? La Compagnie à l’Affût vous donne RDV pour des moments incontournables, emplis de rêves et de magie !
Le lundi 27 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Spectacle gratuit et accessible à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T16:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00

Stade Elisabeth 7 avenue Paul Appel  75014 Paris
https://www.facebook.com/compagniealaffut https://www.facebook.com/compagniealaffut


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