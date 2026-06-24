Spectacle Hatched Ensemble, Mamela Nyamza L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Spectacle Hatched Ensemble, Mamela Nyamza

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-05-27 20:00:00

fin : 2027-05-27 21:10:00

Date(s) :

2027-05-27

Perchés sur leurs pointes, dix interprètes font, lentement mais sûrement, voler en éclats les codes du ballet classique. Écho au solo qui la fit éclore (Hatched) sur la scène internationale, la Sud-Africaine Mamela Nyamza signe une pièce de groupe envoûtante. Si les premières notes de Hatched Ensemble empruntent au Cygne de Camille Saint- Saëns, les danseurs en jupes blanches aux étranges ramifications saillantes se tenant dos au public, c’est pour mieux nous surprendre. L’ondulation lente des corps chavire avec l’arrivée d’un musicien et d’une cantatrice venus réveiller la petite troupe, lui permettre de renverser les conventions, de faire surgir danses et chants traditionnels libérant les gestes, les corps et les genres. Le métissage artistique flamboie alors de rouge et de chaleur humaine… galvanisante !

Dans le cadre de Passages Transfestival.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Perched on their toes, ten dancers slowly but surely shatter the conventions of classical ballet. Following the solo that launched her onto the international stage (Hatched), South African dancer Mamela Nyamza presents a captivating group piece. While the opening notes of *Hatched Ensemble* borrow from Camille Saint-Saëns’s *The Swan*, with the dancers—wearing white skirts with strange, protruding fringes—standing with their backs to the audience, it is only to better surprise us. The slow undulation of the bodies is disrupted by the arrival of a musician and a singer who come to rouse the small troupe, allowing them to overturn conventions and bring forth traditional dances and songs that liberate movements, bodies, and genders. This artistic fusion then bursts into flame with red and human warmth… electrifying!

As part of Passages Transfestival.

L’événement Spectacle Hatched Ensemble, Mamela Nyamza Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ