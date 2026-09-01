Spectacle Hola l’eau là (cie Atirelarigot) Lab71 Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Spectacle Hola l’eau là (cie Atirelarigot)

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle musical aquatique conté.

Aimer l’eau ! Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis… Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements. Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou. Aimer s’y plonger ! Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques éclaboussant le récit.

Spectacle organisé par Villages Solidaires, dans le cadre du dispositif Parents 71. Accueil personnalisé pour accompagner les enfants porteurs de handicap et leur famille. Présence d’un éducateur spécialisé.

Représentations à 10h30 pour les tout-petits à partir de 18 mois (durée 30 mn) et à 16h pour les 3-7 ans (durée 45 mn).

Nombre de places limité pensez à réserver au 06 77 30 29 81 ou à contact@villagesolidaires.fr .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

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English : Spectacle Hola l’eau là (cie Atirelarigot)

L’événement Spectacle Hola l’eau là (cie Atirelarigot) Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-31 par Lab71