SPECTACLE HYBRIDE Sète

Sète Hérault

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22 2026-05-23

Hybride est un trio de danse contemporaine entre un arbre et deux danseuses.

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 location@tmsete.com

English :

Hybride is a contemporary dance trio between a tree and two female dancers.

German :

Hybride ist ein zeitgenössisches Tanztrio zwischen einem Baum und zwei Tänzerinnen.

Italiano :

Hybride è un trio di danza contemporanea tra un albero e due danzatrici.

Espanol :

Hybride es un trío de danza contemporánea entre un árbol y dos bailarinas.

