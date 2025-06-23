SPECTACLE HYBRIDE Sète
SPECTACLE HYBRIDE Sète vendredi 22 mai 2026.
SPECTACLE HYBRIDE
Sète Hérault
Hybride est un trio de danse contemporaine entre un arbre et deux danseuses.
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 location@tmsete.com
English :
Hybride is a contemporary dance trio between a tree and two female dancers.
German :
Hybride ist ein zeitgenössisches Tanztrio zwischen einem Baum und zwei Tänzerinnen.
Italiano :
Hybride è un trio di danza contemporanea tra un albero e due danzatrici.
Espanol :
Hybride es un trío de danza contemporánea entre un árbol y dos bailarinas.
