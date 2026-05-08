Chartres

Spectacle Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 65 – 65 – 105 EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.

Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada) 65 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This immersive symphonic concert offers a unique sensory journey where music, light and image come together to sublimate the works of Ennio Morricone and Nino Rota.

L’événement Spectacle Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES