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AGENDA · Mutzig

Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE Mutzig

mardi 10 novembre 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
16 rue Mattfeld
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-10

Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent… présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion
et technologie. Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les
spectateurs sont acteurs du spectacles et participent, offrant des illusions
digitales et des hologrammes jamais vus en France.   .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61  commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

L’événement Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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