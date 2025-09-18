Informations pratiques

Mutzig

Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent… présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion

et technologie. Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les

spectateurs sont acteurs du spectacles et participent, offrant des illusions

digitales et des hologrammes jamais vus en France. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

L’événement Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig