Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE Mutzig
mardi 10 novembre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent… présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion
et technologie. Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.
Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les
spectateurs sont acteurs du spectacles et participent, offrant des illusions
digitales et des hologrammes jamais vus en France. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
L’événement Spectacle illusionniste Les French twins REPORTE Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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