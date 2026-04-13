Spectacle Illusions Tour rue de la Grange aux bois Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Illusions Tour

rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Un spectacle de magie qui émerveillera toute la famille.

Préparez-vous à vivre une expérience spectaculaire où l’illusion repousse les limites du possible. Pendant près de deux heures, petits et grands assisteront à une succession de numéros étonnants mêlant grandes illusions, lévitations, apparitions, disparitions, mentalisme et effets visuels impressionnants.

À la tête du spectacle, l’illusionniste Eric Lee, magicien français collaborant avec les plus grands créateurs d’illusions de Las Vegas, enchaîne les performances spectaculaires. Parmi les moments forts du show un piano à queue qui s’élève dans les airs ou encore l’apparition d’un hélicoptère de 8 mètres d’envergure sur une scène pourtant annoncée totalement vide.Installés tout autour de la scène, les spectateurs profitent d’une vue à 360° pour tenter de percer les secrets de ces illusions… sans garantie d’y parvenir !

Bien plus qu’un spectacle de magie. Parce que la magie prend encore plus de sens lorsqu’elle se mêle aux arts de la scène, le spectacle propose également plusieurs performances artistiques qui rythment la représentation Les évolutions aériennes poétiques d’Aléssia Macaggi, jusqu’à 8 mètres de hauteur. Les impressionnantes démonstrations d’équilibre de Glenn sur ses monocycles. Des séquences de magie comique pour petits et grands. Un numéro de Quick Change, récompensé lors du Festival International de Massy. Les interventions des danseuses d’Illusions Tour qui accompagnent les différents tableaux du spectacle.Chaque numéro contribue à faire de cette représentation un véritable spectacle familial mêlant illusion, prouesses artistiques et émotions.Tout public

28 .

rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

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English :

A magic show that will amaze the whole family.

Get ready for a spectacular experience where illusion pushes the boundaries of what’s possible. For nearly two hours, young and old alike will witness a series of astonishing acts combining grand illusions, levitations, apparitions, vanishings, mentalism, and impressive visual effects.

%C0Headlining the show, illusionist Eric Lee—a French magician who collaborates with Las Vegas’s greatest illusionists—delivers one spectacular performance after another. Among the show’s highlights: a grand piano that rises into the air, and the appearance of a helicopter with an 8-meter wingspan on a stage that was previously announced as completely empty.Seated all around the stage, audience members enjoy a 360° view as they try to unravel the secrets behind these illusions… with no guarantee of success!

Much more than just a magic show. Because magic takes on even greater meaning when it blends with the performing arts, the show also features several artistic performances that punctuate the presentation: Alessia Macaggi’s poetic aerial acrobatics, reaching heights of up to 8 meters. Glenn’s impressive balancing acts on his unicycles. Comedic magic acts for audiences of all ages. A quick-change act, which won an award at the Massy International Festival. Performances by the dancers of Illusions Tour, who accompany the show’s various scenes. Each act contributes to making this performance a true family show that blends illusion, artistic feats, and emotion.

L’événement Spectacle Illusions Tour Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ