Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula, Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal, Rennes
Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula, Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal, Rennes samedi 9 mai 2026.
Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula Samedi 9 mai, 20h00 Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Ille-et-Vilaine
Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, carte SORTIR !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Après une nuit de marche,
une voyageuse découvre un village caché derrière un épais brouillard. Mais chaque village a ses problèmes. Grâce aux propositions du public, les habitants vont tenter de transformer leur destin.
Tout public à partir de 10 ans
L’artiste
Sklaeren associe improvisation théâtrale, musique et conte traditionnel. Son travail place l’imaginaire collectif au cœur de la narration.
Expérience du public
Le public participe à l’histoire : il imagine les défis du village, influence les rencontres et accompagne la mystérieuse voyageuse dans son aventure.
Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !
Programmation du samedi 9 mai :
- 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
- 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
- 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
- 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
- 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
- 20h — Le village — Sklaeren
- 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Un village mystérieux apparaît derrière le brouillard… et son destin dépend du public. Conte interactif au festival Fabula. sortie famille sortie week-end
Sklaeren
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