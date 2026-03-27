Spectacle improvisation & conte Le village (9 mai 2026) – Sklaeren – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 20h00 Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €

Un village mystérieux apparaît derrière le brouillard… et son destin dépend du public. Conte interactif au festival Fabula.

Après une nuit de marche,

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une voyageuse découvre un village caché derrière un épais brouillard. Mais chaque village a ses problèmes. Grâce aux propositions du public, les habitants vont tenter de transformer leur destin.

_**Tout public à partir de 10 ans**_

### L’artiste

Sklaeren associe improvisation théâtrale, musique et conte traditionnel. Son travail place l’imaginaire collectif au cœur de la narration.

### Expérience du public

Le public participe à l’histoire : il imagine les défis du village, influence les rencontres et accompagne la mystérieuse voyageuse dans son aventure.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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