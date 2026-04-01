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Spectacle Interdit au public zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Interdit au public zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 23 avril 2026.

Lieu : zone d'activité les Avenauds

Adresse : La BD comédie

Ville : 16160 Gond-Pontouvre

Département : Charente

Début : 2026-04-23T20:45:00

Fin : 2026-04-23T

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 28 28 28

Gond-Pontouvre

Spectacle Interdit au public

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:45:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.
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zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

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English :

Mathou and Chicandier are back on stage after a two-year absence. They’re back to clean up, or dirty up, it’s up to you.

L’événement Spectacle Interdit au public Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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