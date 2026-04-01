Spectacle Interdit au public zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Interdit au public zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 23 avril 2026.
Gond-Pontouvre
Spectacle Interdit au public
zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:45:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.
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zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Mathou and Chicandier are back on stage after a two-year absence. They’re back to clean up, or dirty up, it’s up to you.
L’événement Spectacle Interdit au public Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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