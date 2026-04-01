Spectacle Interdit au public zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre

Spectacle Interdit au public

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:45:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.

.

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mathou and Chicandier are back on stage after a two-year absence. They’re back to clean up, or dirty up, it’s up to you.

L’événement Spectacle Interdit au public Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême