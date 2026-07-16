SPECTACLE : JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC ALEX VIZOREK J’AIME BIEN, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

SPECTACLE : JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS AVEC ALEX VIZOREK J’AIME BIEN Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

35/27/25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

« Je n’aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! »

Porté par l’humoriste Alex Vizorek, il mêle anecdotes, humour et éclairages historiques pour rendre la musique classique accessible à tous.

Accompagné de musiciens de renom, le spectacle propose une expérience vivante et ludique, capable de séduire même les plus réticents au classique.

Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… La musique classique autrement, racontée et savourée avec humour !

Informations pratiques

Spectacle en configuration assise (placement libre)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h et jusqu’à 00h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/je-naime-pas-le-classique-mais-avec-alex-vizorek-jaime-bien/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

« Je n’aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien » est un spectacle musical et humoristique qui revisite les grands classiques avec légèreté et pédagogie.

©Jean Baptiste Millot