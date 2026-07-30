Spectacle Je peux pas, j’ai piscine ! Centre aquatique GâtinéO Parthenay
samedi 5 septembre 2026 · Centre aquatique GâtinéO · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Spectacle Je peux pas, j’ai piscine !
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00
Date(s) :
2026-09-05
A l’occasion de la semaine anniversaire de la piscine GâtinéO, venez découvrir un spectacle mélant humour et sensibilités.
Ce spectacle développe avec humour et sensibilités de multiples manières de concevoir sa piscine et d’en être nageur·euse. Ces espaces amoureux s’imaginent sur les récits d’amours, de rapports aux normes et aux représentations. Le pedilover observe depuis son pédilove, la grande amoureuse ré-invente continuellement sa piscine, le nageur endurant enchaîne les kilomètres avec brio et l’intoxiquée rêve de baignade sans pouvoir toucher à son eau. Ces figures s’entraident dans ces vies de piscines qui se découvrent, se construisent et déconstruisent comme différents soi qui dialoguent à différents moments de la vie, comme différentes voix dialoguant dans un même cerveau.
Le public est invité sur quelques scènes à aller se baigner s’il le souhaite !
Sur inscription. .
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Spectacle Je peux pas, j’ai piscine !
L’événement Spectacle Je peux pas, j’ai piscine ! Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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