Spectacle jeune public Côte à Côte, Deux cœurs qui se lient L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz
vendredi 23 octobre 2026 · L'Arsenal Jean-Marie Rausch · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle jeune public Côte à Côte, Deux cœurs qui se lient
L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Face à l’individualisme et à la multiplication des échanges virtuels, Sandra Geco renoue avec la tendresse et la physicalité.
Sa nouvelle pièce pour le jeune public prend les atours d’un corps à corps en forme de cœur à cœur. Avec son complice Edouard Gameiro, elle explore des gestes banals du quotidien, rendant poétique ce qui devrait être normal. Se touchant, se soutenant, ils se portent, virevoltent et forment un être à quatre bras, quatre jambes et deux têtes qui redécouvre une autre voie celle de l’altérité, du toucher, de l’attachement et du plaisir du partage. Ne sous-estimez pas la puissance et la force des câlins, vous pourriez en tomber raide dingue. Un petit geste pour l’Homme mais un grand pas pour la fraternité, la vraie.
Dès 3 et 6 ans.Enfants
6 .
L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16
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English :
In the face of individualism and the proliferation of virtual interactions, Sandra Geco reconnects with tenderness and physicality.
Her new piece for young audiences takes the form of a heart-to-heart, body-to-body encounter. Together with her collaborator Edouard Gameiro, she explores ordinary, everyday gestures, transforming what should be normal into something poetic. Touching and supporting one another, they carry each other, twirl, and form a being with four arms, four legs, and two heads that rediscovers another path: that of otherness, touch, attachment, and the joy of sharing. Don’t underestimate the power and strength of hugs—you might fall head over heels for them. A small gesture for humanity, but a giant leap for brotherhood—the real kind.
Ages 3–6.
L’événement Spectacle jeune public Côte à Côte, Deux cœurs qui se lient Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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