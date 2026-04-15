Spectacle jeune public – Fiesta La Maison des Métallos Paris

Un spectacle par Gwendoline Soublin, Fiona Chauvin & Olivier Letellier à la Maison des Métallos !

Depuis tout petit, Nono rêve de la fête parfaite pour ses dix ans : invité·es, gâteaux, guirlandes, tout est noté dans son Cahier de ma fiesta. Mais à peine les invitations envoyées, la tempête Marie-Thérèse oblige tout le monde à rester à la maison. Depuis l’immeuble d’en face, ses copains hésitent : braver la tempête ou annuler ?

Avec humour et tendresse, le texte de Gwendoline Soublin raconte l’attente, l’amitié, la peur de la solitude et la force de l’imagination face à l’imprévu. Portée par deux comédien·nes, mise en scène par Fiona Chauvin et Olivier Letellier, la pièce fait résonner les questions que se posent les enfants comme les adultes : qu’est-ce qui compte vraiment quand tout bascule ?

Dans une scénographie immersive, le public devient complice de cette grande fiesta, entre rires, émotions et moments partagés. Un spectacle sensible, pour célébrer ensemble la joie de grandir et la puissance du collectif.

Goûter Philo – Autour du spectacle (Samedi 18 avril 2026 à 15h30) Grandir, qu’est-ce que ça veut dire ? La Maison des Métallos invite les enfants à réfléchir à cette grande question lors d’un Goûter philo, un atelier ludique et convivial pour philosopher ensemble tout en partageant un goûter gourmand. Inscription ici

Nono a tout prévu : pour ses dix ans, ce sera la fiesta ! Mais quand une tempête confine tout le monde, ses ami·es s’interrogent : on annule ou pas ? Cela vaut-il vraiment le coup de braver la tempête pour fêter l’anniversaire de Nono ? Est-ce vraiment si important d’avoir dix ans ?

Du mercredi 15 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

payant

Réservation par ici

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/fiesta-gwendoline-soublin-fiona-chauvin-olivier-letellier



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