Spectacle jeune public | La fuite de Shéhérazade – Cie du Tire-Laine, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Spectacle jeune public | La fuite de Shéhérazade – Cie du Tire-Laine Samedi 17 octobre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

7 / 5 €. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Depuis la nuit des temps, les contes, les légendes, les histoires transmises de générations en générations ont eu pour but d’éduquer, de prévenir et de faire rêver les enfants. Les contes des Mille et Une Nuits ne font pas exception à la règle.

La Fuite de Shéhérazade ne se contente pas de redire ces contes. Si les trois protagonistes racontent bel et bien trois histoires issues des Mille et Une Nuits, ils les recontextualisent, modernisent, et réinterprétent pour les rendre plus vivants, plus actuels et accessibles aux enfants, célébrant ainsi le pouvoir des histoires et de la transmission orale en mettant en avant la force et l’intelligence des héroïnes.

Jonathan Bois, accordéon & chant

Violette Erhart, conte, chant & violon

Antoine Marhem, violon & chant

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/spectacle-jeune-public-la-fuite-de-sheherazade-cie-du-tire-laine/ »}]

Depuis la nuit des temps, les histoires transmises de générations en générations ont eu pour but d’éduquer et de faire rêver les enfants. Les Mille et Une Nuits ne font pas exception à la règle.