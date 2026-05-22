Spectacle jeune public Le fabuleux tour du monde d’Oscar La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle jeune public Le fabuleux tour du monde d’Oscar

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31 15:50:00

Date(s) :

2026-05-30

Oscar est un drôle d’oiseau, beau parleur, écolo, qui n’arrête pas de voyager…tellement qu’il en oublie certains détails… Il aura besoin de vous pour retrouver la mémoire ! Il nous entraîne dans un tour du monde à la découverte de pays plus fabuleux les uns que les autres. Alors, accrochez vos ceintures, Oscar, le perroquet nous embarque pour une aventure comique et haute en couleur pour un dépaysement garanti ! Êtes-vous prêt à l’aider ?

Le fabuleux tour du monde d’Oscar est un spectacle pour petits et grands à partir de 3 ans qui mêle, chant, marionnette, apprentissage et interactivité.Enfants

11 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Oscar is a funny bird, a good talker, an ecologist, who never stops traveling? so much so that he forgets certain details? He’ll need your help to recover his memory! He takes us on a round-the-world tour of some of the world’s most fabulous countries. So fasten your seatbelts, as Oscar the parrot takes us on a colorful, comic adventure with a change of scenery guaranteed! Are you ready to help him?

Le fabuleux tour du monde d’Oscar is a show for children and adults aged 3 and over, combining singing, puppetry, learning and interactivity.

L’événement Spectacle jeune public Le fabuleux tour du monde d’Oscar Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ