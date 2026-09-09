Spectacle jeune public : Rêves de mer, Musée national des douanes, Bordeaux

Informations pratiques

Spectacle jeune public : Rêves de mer Mercredi 21 octobre, 15h00 Musée national des douanes Gironde

Tarif : 7 € / 5 € avec la Carte jeune Bordeaux Métropole

(entrée au musée incluse). Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:45:00+02:00

Dans le cadre de son exposition temporaire La douane aux frontières du large, le Musée national des douanes convie l’Association ASPHYXIE pour une représentation exceptionnelle de son spectacle jeune public « Rêves de mer ».

Le temps d’une escale au port, un matelot entraîne les enfants dans des aventures subaquatiques toujours poétiques. Une plongée dans l’univers marin au cours de laquelle le rouleau américain, le monocycle et les bulles de savon rivalisent pour donner vie à des scènes palpitantes de pêche au poisson volant ou de piraterie.

Durée : 35 min – Dès 3 ans

Jonglerie, Équilibre, Bulles, Théâtre, Musique

Musée national des douanes 1 Place de la Bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation@musee-douanes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0970275749 »}] [{« link »: « https://www.musee-douanes.fr/la-douane-aux-frontieres-du-large/ »}]

Dans le cadre de son exposition temporaire « La douane aux frontières du large », le musée convie l’Association ASPHYXIE pour une représentation de son spectacle jeune public « Rêves de mer ».

Association Asphyxie