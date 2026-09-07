Spectacle jeunesse surprise par les bibliothécaires, Médiathèque, Châteaubriant

Informations pratiques

Spectacle jeunesse surprise par les bibliothécaires Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez découvrir à l’occasion de Biblis en folie une proposition de spectacle conçue par trois de vos bibliothécaires autour de la littérature jeunesse. L’humour et les oiseaux seront au programme !

Médiathèque 6 Place Saint-nicolas, 44110 Châteaubriant, France Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240810333 https://www.cc-chateaubriant-derval.fr la Médiathèque Intercommunale de Châteaubriant vous propose plus de 70 000 documents empruntables proposant un accès à la culture et regroupant romans, bandes dessinées, documentaires, albums, revues, presse, CD et DVD… L’inscription et l’emprunt à la Médiathèque sont gratuits.

Tout au long de l’année la Médiathèque propose également de nombreuses animations (contes, expositions, conférences, rencontres d’auteurs, etc.).

Un Cybercentre est installé dans les locaux de la Médiathèque Intercommunale.

Biblis en folie 2026

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