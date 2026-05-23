Spectacle Julien SANTINI Rue de la Louvière Épinal

samedi 14 novembre 2026 · Rue de la Louvière · Épinal

Informations pratiques

Épinal

Spectacle Julien SANTINI

Rue de la Louvière Auditorium La Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

En accord avec la Tiny Team

Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !

Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.

Ce show est inclassable et phénoménal !

PS Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch

Billetterie à l’Office de d’Epinal et sa Région.Tout public

39 .

Rue de la Louvière Auditorium La Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

In collaboration with the Tiny Team

Stepping into Santini’s world means discovering that anything is possible on stage!

Somewhere between stand-up and offbeat humor, the comedian shares his observations and life story, juggling poetry and audacity throughout the show.

This show is unclassifiable and phenomenal!

P.S.: Santini would like to point out that he did not write this pitch.

Tickets available at the Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Spectacle Julien SANTINI Épinal a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION