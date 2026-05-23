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AGENDA · Épinal

Spectacle Julien SANTINI Rue de la Louvière Épinal

samedi 14 novembre 2026 · Rue de la Louvière · Épinal

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Louvière
Adresse
Auditorium La Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
39 Tarif de base plein tarif

Épinal

Spectacle Julien SANTINI

Rue de la Louvière Auditorium La Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

En accord avec la Tiny Team
Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !

Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.

Ce show est inclassable et phénoménal !
PS Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch

Billetterie à l’Office de d’Epinal et sa Région.Tout public
39  .

Rue de la Louvière Auditorium La Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

In collaboration with the Tiny Team
Stepping into Santini’s world means discovering that anything is possible on stage!

Somewhere between stand-up and offbeat humor, the comedian shares his observations and life story, juggling poetry and audacity throughout the show.

This show is unclassifiable and phenomenal!
P.S.: Santini would like to point out that he did not write this pitch.

Tickets available at the Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Spectacle Julien SANTINI Épinal a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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