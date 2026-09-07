Spectacle Kamishibaï et Ukulélé, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Spectacle Kamishibaï et Ukulélé Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Le Fil Nord

Entrée libre – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Découvrez un spectacle tout en douceur autour de la Méditérannée au fil des pages d’un kamishibaï et des notes de Ukulélé. À partir de 4 ans.

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Découvrez un spectacle tout en douceur autour de la Méditérannée au fil des pages d’un kamishibaï et des notes de Ukulélé. A partir de 4 ans. spectacle ukulélé