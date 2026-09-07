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Spectacle Kamishibaï et Ukulélé, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Spectacle Kamishibaï et Ukulélé, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre - places limitées

Spectacle Kamishibaï et Ukulélé Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Le Fil Nord

Entrée libre – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Découvrez un spectacle tout en douceur autour de la Méditérannée au fil des pages d’un kamishibaï et des notes de Ukulélé. À partir de 4 ans.

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Découvrez un spectacle tout en douceur autour de la Méditérannée au fil des pages d’un kamishibaï et des notes de Ukulélé. A partir de 4 ans. spectacle ukulélé

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