Spectacle Katz à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Saillans

Spectacle Katz à la Locomotive

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

KATZ c’est un concert immersif où le son et l’image se répondent. Un son Trip-Hop cinématographique qui grâce à l’illustration visuelle en live, transporte l’auditeur*ice dans des paysages sonores riches et évocateurs.

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Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com

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English :

KATZ is an immersive concert where sound and image meet. A cinematic Trip-Hop sound which, thanks to live visual illustration, transports the listener*ice into rich, evocative soundscapes.

L’événement Spectacle Katz à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme