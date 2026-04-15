Spectacle Katz à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Spectacle Katz à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans samedi 2 mai 2026.
Saillans
Spectacle Katz à la Locomotive
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
KATZ c’est un concert immersif où le son et l’image se répondent. Un son Trip-Hop cinématographique qui grâce à l’illustration visuelle en live, transporte l’auditeur*ice dans des paysages sonores riches et évocateurs.
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Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
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English :
KATZ is an immersive concert where sound and image meet. A cinematic Trip-Hop sound which, thanks to live visual illustration, transports the listener*ice into rich, evocative soundscapes.
L’événement Spectacle Katz à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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