Et si la démocratie disparaissait ? Qu’il n’en restait qu’un musée ? Dans un futur plutôt proche et pas mal dystopique, le Nouveau Pouvoir Unique et Inébranlable a mis fin à la Démo Démoniaque Démocratie. Des visiteurs sont invités à découvrir ce musée immersif qui répertorie toutes les vieilleries de ce passé dépassé : élections, liberté d’expression, égalité… Ils sont guidés par deux conférenciers, une marionnette et un mystérieux chef-en-ligne.

Texte Miguel Angel Sevilla

Mise en scène Nathalie Sevilla

Le Laboratoire à théâtre est un atelier de

création théâtrale inclusif imaginé par la Compagnie A force de rêver pour les

habitant.es du quartier de la Porte de Vanves.

Fondée en 1989, la Compagnie A force de rêver,

co-dirigée par Nathalie Sevilla comédienne metteuse en scène et Miguel Angel

Sevilla, poète philosophe et dramaturge, explore une écriture contemporaine qui

porte un regard poétique critique sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. La

compagnie propose également des actions sur le territoire à destination des

habitant.es de la Porte de Vanves.

Assistez à un cabaret joyeux, déjanté et surprenant, mené par Les 15 comédien.nes du Laboratoire à Théâtre de la Compagnie A Force de Rêver.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

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