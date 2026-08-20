Spectacle : « La fabuleuse ménagerie de M. de la Fontaine », Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin

Informations pratiques

Spectacle : « La fabuleuse ménagerie de M. de la Fontaine » Samedi 19 septembre, 18h00 Abbatiale de Saint-Savin Vienne

Sur réservation. Places limitées : 80 max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Spectacle La fabuleuse ménagerie de M. De la Fontaine

comme dans un salon du XVIIe siècle

Dans un coin de notre mémoire résonnent encore quelques vers de Jean de La Fontaine. Cette étonnante déclamation interprétée selon les règles du XVIIe siècle, nous plonge dans les annimaux de notre fabuliste viendront vous surprendre par leur modernité, leur drôlerie et leur impretinence.

Ensemble La Ménetou

Thierry Péteau : Comédien

Accompagnement musical : Irène Assayag

Abbatiale de Saint-Savin Place de la Libération, 86310 Saint-Savin, France Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549843000 https://www.abbaye-saint-savin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-saint-savin.fr/fr/achetez-votre-ticket »}] L’abbaye de Saint-Savin a été fondée au début du IXe siècle sur le site de la découverte des sépultures de deux saints martyrs chrétiens, Savin et Cyprien, morts au Ve siècle. La construction de l’actuelle église abbatiale date de la seconde moitié du XIe siècle (1040-1090). Au XVIe siècle, l’abbaye échappe de peu à la destruction. L’installation de la congrégation de Saint-Maur en 1640 lui permet de connaître un renouveau : reconstruction à partir de 1682 des bâtiments abbatiaux et du cloître. Parking gratuit sur place.

Spectacle La fabuleuse ménagerie de M. De la Fontaine

© Thierry Peteau