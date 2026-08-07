Spectacle La famille vient en mangeant Place de la République Bellac
samedi 8 août 2026 · Place de la République · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Spectacle La famille vient en mangeant
Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 20:15:00
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre du Festival Précaire. Tout public à partir de 10 ans. A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarette et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Pensez à réserver votre place ! .
Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52
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English : Spectacle La famille vient en mangeant
L’événement Spectacle La famille vient en mangeant Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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