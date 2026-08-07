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Spectacle La famille vient en mangeant Place de la République Bellac

samedi 8 août 2026 · Place de la République · Bellac

Spectacle La famille vient en mangeant Place de la République Bellac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Parc de la mairie
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Bellac

Spectacle La famille vient en mangeant

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 20:15:00

Date(s) :
2026-08-08

Dans le cadre du Festival Précaire. Tout public à partir de 10 ans. A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarette et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Pensez à réserver votre place !   .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52 

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English : Spectacle La famille vient en mangeant

L’événement Spectacle La famille vient en mangeant Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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