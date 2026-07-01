Spectacle La ferme du Bois Fleury Polymorphe Cérilly
vendredi 17 juillet 2026 · Polymorphe · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Spectacle La ferme du Bois Fleury
Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Une comédie rurale de Fred Dubonnet. Deux frères se partagent une ferme, l’un en conventionnel, l’autre en petit maraîchage. Ils parlent d’agriculture, de politique et d’amour.
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Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
A rural comedy by Fred Dubonnet. Two brothers share a farm—one runs a conventional operation, the other a small-scale market garden. They talk about farming, politics, and love.
L’événement Spectacle La ferme du Bois Fleury Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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