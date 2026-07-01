Spectacle Super Supermarché + Nine en concert Ferme du Rutin Cérilly
vendredi 10 juillet 2026 · Ferme du Rutin · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Spectacle Super Supermarché + Nine en concert
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Embarquez pour 1h de folie avec la Cie Double Zoo pour cette comédie absurde et critique sur le monde merveilleux du supermarché. La pièce sera suivie d’un concert de Nine, qui compose et interprète des mélodies pop, empruntant au hip-pop et au rap.
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
Join us for an hour of madness with the Double Zoo Theater Company in this absurd and satirical comedy set in the wonderful world of the supermarket. The play will be followed by a concert by Nine, who composes and performs pop songs with influences from hip-hop and rap.
L’événement Spectacle Super Supermarché + Nine en concert Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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