Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer
Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Batz-sur-Mer
Spectacle La planète mer
Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 13:00:00
Date(s) :
2026-08-12
SPECTACLE “LA PLANÈTE MER”
Par la Cie L’Oiseau Oracle
Deux hommes d’entretien vont transformer leurs accessoires de travail en personnages et navires afin de raconter à coup de chansons et de détournements d’objets l’histoire d’une petite fille, Colette, qui se trouve embarquée avec une troupe de pirates amusants du 18ème siècle !
Un voyage en mer où seront traités des sujets comme le partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie, la solidarité…
>> Concert jeune public théâtralisé, à partir de 5 ans
MERCREDI 12 AOÛT A 11H
Parc Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré)
Gratuit .
Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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