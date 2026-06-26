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Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer

Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Adresse
Parc Vaucourt-Singer
Ville
44740 Batz-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Batz-sur-Mer

Spectacle La planète mer

Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :
2026-08-12

SPECTACLE “LA PLANÈTE MER”
Par la Cie L’Oiseau Oracle

Deux hommes d’entretien vont transformer leurs accessoires de travail en personnages et navires afin de raconter à coup de chansons et de détournements d’objets l’histoire d’une petite fille, Colette, qui se trouve embarquée avec une troupe de pirates amusants du 18ème siècle !

Un voyage en mer où seront traités des sujets comme le partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie, la solidarité…

>> Concert jeune public théâtralisé, à partir de 5 ans

MERCREDI 12 AOÛT A 11H
Parc Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré)

Gratuit   .

Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36  office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Spectacle La planète mer Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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