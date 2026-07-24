Spectacle La soeur de Jésus-Christ Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle La soeur de Jésus-Christ

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

par le Théâtre de Poche

Un village du sud de l’Italie. Maria, jeune fille dont le frère ressemble au Christ au point de l’incarner le jour du Vendredi saint, s’empare d’un pistolet dans le buffet de la cuisine. Elle sort, l’arme à la main, et se rend chez Angelo le Couillon, le jeune homme qui lui a fait violence la veille. La population le président du club de chasse, les employés de la casse auto, le garagiste, les bikers, la vieille institutrice, les voisines lui emboîte le pas, jusqu’à former un cortège bigarré.

La Sœur de Jésus-Christ est un western moderne en long plan-séquence, une fable traitant de la question des violences patriarcales subies par les femmes. Avec Queen Kong et Iphigénie à Splott, deux autres mises en scène de Georges Lini, la pièce forme une trilogie des Antigone .

Création puissante et singulière, La Sœur de Jésus-Christ s’est vu décerner le prix Maeterlinck 2023 de la meilleure scénographie.

D’Oscar De Summa Texte français Federica Martucci Mise en scène Georges Lini Avec Félix Vannoorenberghe Musicienne, compositrice Florence Sauveur Direction musicale, composition François Sauveur Création sonore, composition Pierre Constant Création vidéo Sébastien Fernandez Scénographie, costumes Charly Klernermann, Thibaut De Coster Création lumière Jérôme Dejean Collaboration dramaturgique Nargis Benamor

C’est un théâtre brûlant, incandescent. Une claque. Une pépite. Le texte d’Oscar de Summa (…) touche à l’universel. ManiThea

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 14 ans

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Autour du spectacle

Soirée spéciale Italie

18h30 Surprise artistique et petite restauration par l’association Éclats Lyriques. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by the Théâtre de Poche

L’événement Spectacle La soeur de Jésus-Christ Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)